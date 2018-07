Zagueiro pega pênalti e classifica búlgaros na Liga dos Campeões

O Ludogorets Razgrad, da Bulgária garantiu a última vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões e, surpreendentemente, um defensor foi responsável pela classificação da equipe. Na prorrogação, o goleiro do time búlgaro foi expulso aos 118 minutos de jogo e, sem substituições, o defensor romeno Comin Moti foi para o gol na decisão da vaga contra o Steua Bucareste. Com duas defesas na disputa de pênaltis, o defensor garantiu a classificação do clube para a próxima fase, juntamente com outros nove clubes na rodada.

Durante o tempo normal, a equipe búlgara conseguiu vitória pelo placar mínimo, com gol do brasileiro Wanderson, aos 44 minutos do segundo tempo. Durante a etapa preliminar, o goleiro Vladislav Stoyanov acabou expulso e Moti foi decisivo no gol.

O sorteio da fase de grupos da Champions League será realizado nesta quinta-feira e definirá todos os jogos da próxima fase da competição. No total, 32 equipes serão divididas em oito grupos com 4 clubes cada. Os jogos ocorrerão em sistema de ida e volta e os dois primeiros se classificam para as oitavas-de-final.