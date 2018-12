Zagueiro Pepe rescinde contrato com o Besiktas e fica livre no mercado

O Besiktas, da Turquia, anunciou nesta segunda-feira que rescindiu contrato com o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe. O clube de Istambul passa por crise financeira, que pode resultar em saídas de mais jogadores do elenco.

"Besiktas e Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) cancelaram, em comum acordo, o contrato vigente entre as partes. O clube agradece à estrela portuguesa pelos serviços prestados e deseja a ele sorte no futuro da carreira", disse uma nota publicada no site oficial do Besiktas.

Na atual temporada, Pepe disputou 18 partidas pelo clube turco e marcou cinco gols. O defensor, nascido em Maceió e naturalizado português, foi contratado pelo Besiktas em julho de 2017, sem custos, logo depois do fim do contrato dele com o Real Madrid.

"Obrigado por tudo, torcedores do Besiktas, administração, companheiros de time e membros do estafe, por acreditarem no meu trabalho. Vocês merecem o melhor. Nunca vou me esquecer de vocês", escreveu Pepe na legenda de um vídeo com imagens do zagueiro como jogador do clube turco, publicado no Instagram e no Twitter.