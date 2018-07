Phil Jones renova com o Manchester United até junho de 2019

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual do zagueiro Phil Jones. O jogador de 23 anos, que estreou pela equipe profissional em 2011, assinou novo vínculo com o clube até junho de 2019, com a opção de prorrogação por um período ainda maior.

"Estou muito feliz por ter assinado um novo acordo. Eu tenho aproveitado meu tempo aqui até agora e estou ansioso por continuar me desenvolvendo como jogador. Este é um grande clube para fazer parte e eu mal posso esperar para começar uma nova campanha. Eu gostaria de agradecer o treinador, a comissão técnica e os fãs por seu apoio contínuo", declarou Jones ao site do clube.

O jogador já atuou em 128 partidas com a camisa do Manchester e participou da conquista do Campeonato Inglês de 2012/2013. Ele tem sido bastante utilizado desde a chegada do técnico Louis van Gaal, que celebrou o novo acordo de seu zagueiro.

"Estamos muito felizes que o Phil tenha assinado um novo contrato. Ele é um jogador talentoso com grande versatilidade e pode jogar em várias posições. Phil é relativamente jovem, está se desenvolvendo o tempo todo. Ele perdeu algumas partidas da última temporada por lesão, mas fiquei impressionado com sua atitude neste período", disse o treinador.