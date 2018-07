Zagueiro prevê 'feriado' em caso de título do Palmeiras

SÃO PAULO - A briga pelo título da Copa do Brasil é que o explica a má campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro na opinião dos jogadores - nenhuma vitória e dois pontos em cinco jogos. "Estamos focados nesse jogo contra o Grêmio (quinta-feira, na Arena Barueri)", disse Maurício Ramos, que chegou a exagerar ao falar do atual sentimento da torcida alviverde.

"Faz 10 anos que o Palmeiras necessita de um título de expressão. Se isso acontecer, vai ser feriado nacional", declarou o zagueiro. "O Palmeiras amadureceu com tantas pancadas que levou."

Bastante concentrado, Maurício Ramos não quer nem imaginar no que poderia acontecer caso o Grêmio revertesse o placar e conseguisse a classificação para a final, após ter levado dois gols no Olímpico. "Seria uma tragédia demais, muito terrível", avisou o zagueiro.

Maurício Ramos é um dos jogadores que estão há mais tempo no Palmeiras - só perde para os goleiros Bruno e Deola. Conhecedor do clube, ele garante que todos estão focados em busca do título nacional. "Só estamos pensando nisso, mas para acontecer temos de brigar o jogo inteiro", afirmou. "Não podemos errar porque o Grêmio tem bons jogadores."