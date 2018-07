Zagueiro projeta vitória para evitar crise no Botafogo Depois do empate com o Avaí em casa, na quarta-feira, o zagueiro Antônio Carlos revelou preocupação com a situação do Botafogo, também ameaçado na Taça Rio. Para evitar uma crise, o jogador projeta uma vitória sobre o América-RJ no domingo, ainda que o time dependa de uma "ajuda" do Vasco para conseguir chegar às semifinais do segundo turno do Carioca. O rival duelará com o Olaria, vice-líder do Grupo B.