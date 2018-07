Zagueiro que estava na Copinha é chamado para o time de cima

Como o El Jaish, do Catar, exigiu o retorno de Anderson Martins, o Corinthians viu seu elenco ficar, de uma hora para outra, desfalcada de um zagueiro. O técnico Tite então teve que recorrer ao garoto Pedro Henrique, que estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi chamado para viajar para a pré-temporada do elenco profissional nos Estados Unidos.

Pelo que conta Pedro Henrique, ele foi pego de surpresa enquanto se preparava para a segunda partida do Corinthians na Copinha. "Fiquei sabendo que o Anderson não voltaria, mas não esperava estar no grupo profissional. Aí ontem (segunda) quando fui jantar, meu treinador me chamou e contou que eu iria para os EUA. Fiquei feliz demais", contou o jogador, que já tem assessoria de imprensa.

Pedro Henrique chegou a treinar diversas vezes com os profissionais na temporada passada, ficou no banco em jogos do Brasileirão, mas agora não quer desperdiçar a oportunidade. "Treinando bem, dando o meu melhor e me destacando, acho que dá para continuar com o grupo de cima. Tenho confiança no meu trabalho e vou batalhar para ganhar meu espaço."

Anderson Martins tinha contrato com o Corinthians até o meio de ano, mas uma cláusula do acordo obrigava o clube a liberar o atleta assim que o El Jaish solicitasse a sua volta. Com a saída do zagueiro, Felipe deve ser o titular ao lado de Gil.