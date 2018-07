Zagueiro quebra tornozelo no empate entre Villarreal e Getafe

O Villarreal empatou por 1 a 1 com o Getafe neste domingo, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado conquistado levou o time visitante para 51 pontos, na sexta colocação. Os anfitriões estão em 13º, com 36. Mas o resultado acabou ficando em segundo plano para o Villarreal, pois o time acabou amargando uma lesão grave sofrida por um de seus jogadores no confronto.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Ikechukwu Uche, de pênalti, deixou o Villarreal na frente aos sete minutos. Diego Castro empatou aos 19. Mas o lance que marcou a partida foi em uma disputa de bola aos 31 minutos da etapa final. O zagueiro argentino Mateo Musacchio tentou se livrar da bola quando viu o adversário Diego Castro dar um carrinho, mas quebrou o tornozelo esquerdo ao apoiar o pé de apoio.

Em duelo na parte intermediária da tabela, o Espanyol venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, em casa, com gol de Sergio Garcia. Com o resultado, o time da casa foi a 41 pontos, na oitava colocação, um a mais do que o adversário, em nono.

Já a Real Sociedad empatou por 2 a 2 com o La Coruña em casa. Prieto e Gonzalo Castro marcaram para os anfitriões, enquanto Lucas e Toche fizeram para os visitantes. A Real é a 11º colocada, com 38 pontos, e o La Coruña o 16º, com 28.

O lanterna Córdoba continua firme e forte rumo ao rebaixamento. Em casa, perdeu por 2 a 0 para o Elche, gols de Roco e Pasalic. Agora, soma apenas 19 pontos contra 28 do Almería, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Elche é o 15º, com 31.