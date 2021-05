Zagueiro Renan deve ser o reforço do Palmeiras em estreia contra o Flamengo

O técnico Abel Ferreira deve ter suas principais peças diante do Flamengo, na estreia no Campeonato Brasileiro, diante do bicampeão Flamengo, neste domingo, no Maracanã. O zagueiro Renan trabalhou normalmente neste sábado e vai com a delegação para o Rio.

Revelação do Paulistão, o defensor foi poupado diante do Universitário, do Peru, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, por causa de um trauma no joelho. Recuperado, pode fazer o técnico português resgatar o esquema com três homens atrás.

O Palmeiras cresceu muito com Gómez, Luan e Renan no setor defensivo. A zaga forte deu liberdade aos laterais e fez a bola chegar com mais frequência a Luiz Adriano e Rony na frente. Ciente que o Flamengo partirá para cima, se fechar atrás e sair em velocidade será uma arma para a equipe surpreender.

No último trabalho antes da estreia, na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, Abel Ferreira realizou atividades técnicas e táticas, sobretudo preocupado com a marcação nas bolas paradas. Nada de dar espaços para Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta.

O português deu ênfase no posicionamento defensivo para conter o jogo rápido do quarteto ofensivo do Flamengo e também ensaiou jogadas para o Palmeiras aprontar no Maracanã e seguir "invicto" em estreias. Há 11 anos que o Palmeiras não perde na abertura da competição e a ordem é aumentar esse número.

A turma palmeirense ainda aprimorou as finalizações. Foram diversos chutes a gol para não ocorrer desperdício nas oportunidades criadas no Maracanã. O time também está bem treinado no quesito cobrança de pênaltis.