Zagueiro Réver, do Internacional, é oferecido ao Palmeiras

Em busca de um zagueiro para ser titular ao lado de Vitor Hugo, o Palmeiras tem buscado no mercado algumas opções, e o novo nome que aparece na pauta do clube é de Réver, do Internacional. O defensor, que tem contrato com o clube gaúcho até o meio de 2018, foi oferecido ao time paulista, que ainda não deu um retorno sobre o interesse no atleta, já que busca outras opções no mercado. O jogador está sendo analisado pela diretoria e comissão técnica.

No começo do ano, o Palmeiras tentou o empréstimo de Réver, quando ele ainda estava no Atlético-MG, mas as conversas não foram adiante, porque o clube mineiro queria negociá-lo em definitivo. O defensor tem 30 anos e conta com passagens pela seleção brasileira. Ele também já defendeu o Atlético-MG, Wolsburg-ALE, Grêmio, Al Wahda e Paulista de Jundiaí.

Curiosamente, outro zagueiro do Inter que também tem conversas com o clube é Jackson. Ele está emprestado ao time alviverde até o dia 31 e ainda não tem definido seu futuro. A tendência, no momento, é que ele não permaneça na equipe paulista. O Monaco, da França, mostrou interesse, e também existe a possibilidade de ele ser integrado ao time gaúcho.

Até o momento, o Palmeiras já fez quatro contratações para 2016. O goleiro Vagner, o zagueiro Roger Carvalho, o volante Rodrigo e o meia Régis. O volante Jean e o meia Moisés também estão muito próximos do acerto e podem ser confirmados até o fim da semana.