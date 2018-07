Zagueiro Réver treina com bola e pode voltar ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca teve uma ótima notícia no treino desta terça-feira do Atlético-MG. O zagueiro Réver voltou a treinar com bola após se recuperar de lesão e pode até reforçar a equipe já neste domingo, no confronto diante do Vitória, no Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Réver se mostrou totalmente recuperado de uma contusão parcial nos ligamentos do tornozelo esquerdo, correu normalmente e mostrou segurança com a bola nos pés. Ele estava afastado desde o último dia 17, quando se contundiu diante da Portuguesa, e chegou a preocupar a comissão técnica para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos.

Outro que esteve em campo e atuou normalmente no treinamento foi Ronaldinho Gaúcho. Totalmente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida em setembro, o jogador trabalhou com bola e enfrentará o Vitória, como Cuca já antecipou. Seu caso foi mais grave que o de Réver, mas ele também estará com o Atlético-MG no Mundial.