Zagueiro Rodrigo rescinde com o Vasco e acerta com a Ponte Preta

Poucas horas depois de rescindir seu contrato com o Vasco, Rodrigo definiu onde vai atuar no restante da temporada. Nesta terça-feira, o experiente zagueiro foi anunciado como reforço da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do time campineiro há 14 anos, Rodrigo é aguardado na Ponte Preta nesta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Ele está com 36 anos, defendeu Dínamo de Kiev-UCR, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Internacional, Vitória e Goiás antes de chegar ao Vasco da Gama, onde estava desde 2014. Neste período, ele fez 171 partidas e conquistou dois Estaduais (2015 e 2016).

Com a chegada de Rodrigo, algumas peças do setor defensivo devem sair. O principal candidato é Fábio Ferreira, que interessa ao Criciúma. Kadu é outro que tem o futuro indefinido. Marllon e Yago permanecem, assim como o prata da casa Reynaldo.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, diante do Sport.