Zagueiro Rodrigo será apresentado pelo Vasco na quarta O Vasco informou nesta noite que irá apresentar o zagueiro Rodrigo como seu reforço na manhã de quarta-feira, na sala de imprensa do clube, em São Januário. O jogador, que tem passagens pelo São Paulo e pelo Flamengo, entre outros times, estava no Goiás e chega como quinto novo nome do elenco cruzmaltino para a temporada de 2014.