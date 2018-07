Zagueiro Roger Carvalho deve estrear pelo São Paulo contra Portuguesa

SÃO PAULO - O zagueiro Roger Carvalho deve fazer a sua estreia pelo São Paulo na partida contra a Portuguesa, sábado, no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Ao menos foi o que o técnico Muricy Ramalho indicou no treinamento desta quinta-feira, quando escalou o jogador entre os titulares.

Roger Carvalho ocupou a vaga de Rodrigo Caio, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, e formou a dupla de zaga com Antonio Carlos. Assim, ele parece ter vencido a disputa com Paulo Miranda por uma vaga no time na partida do próximo sábado.

No São Paulo desde setembro do ano passado, Roger Carvalho chegou ao clube inicialmente para se recuperar de uma cirurgia na coxa direita. Agora, ele poderá enfim disputar a sua primeira partida pela nova equipe.

Além de Roger Carvalho, o São Paulo terá outras três alterações para o duelo com a Portuguesa. O lateral-esquerdo Reinaldo ocupará a vaga do uruguaio Alvaro Pereira, que cumprirá suspensão automática, enquanto o lateral-direito Luis Ricardo e o atacante Luis Fabiano voltam ao time nos lugares de Douglas e Osvaldo após ficarem fora da partida contra a Ponte Preta.

Líder do Grupo A do Campeonato Paulista com 12 pontos, o São Paulo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rogério Ceni; Luis Ricardo, Antônio Carlos Roger Carvalho e Reinaldo; Wellington, Souza e Paulo Henrique Ganso; Ademilson, Luis Fabiano e Pabon.