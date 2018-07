Zagueiro Roger Carvalho, do São Paulo, critica racismo: 'É abominável'

SÃO PAULO - O zagueiro Roger Carvalho, do São Paulo, ficou indignado com as manifestações racistas contra o volante Tinga, do Cruzeiro, na noite de quarta-feira. "A gente sente muito quando um companheiro nosso passa por isso", disse o jogador, que lamentou o episódio no jogo da Copa Libertadores. "É preciso parar com isso de uma vez por todas, pois somos todos iguais", afirmou.

Após entrar em campo no decorrer da partida, substituindo Dagoberto, Tinga ouviu torcedores locais emitirem sons de macacos durante a derrota por 2 a 1 para o Real Garcilaso. Roger Carvalho soube das manifestações racistas e contou que já presenciou outros casos quando atuou na Europa. "Nunca ocorreu comigo, mas na Itália já vi isso acontecer com outras pessoas, até com companheiros meus. É uma coisa abominável, é preciso dar um basta nisso", comentou o jogador.

Roger Carvalho será a principal novidade do São Paulo na partida contra a Portuguesa, no sábado. Ele vai ocupar o lugar de Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e formará dupla de zaga com Antônio Carlos. Além dele, o time terá algumas alterações em relação ao time que perdeu para a Ponte Preta no último fim de semana. Luis Fabiano, poupado, volta ao ataque. Luis Ricardo assume a lateral-direita e, na esquerda, Reinaldo atua no lugar do suspenso Alvaro Pereira.