Zagueiro Rúben Semedo, do Olympiacos, é espancado por homens encapuzados

O zagueiro português Rúben Semedo, do Olympiacos, foi agredido com bastões por homens encapuzados na noite de sexta-feira, em Glyfáda, cidade da região de Atenas. De acordo com relatos do próprio jogador a veículos de imprensa da Grécia e de Portugal, os golpes o atingiram no tronco e na cabeça, além de terem causado uma fratura em sua mão.

"Fui atacado não sei por quem, mas tenho as minhas desconfianças. Uma semana antes, vieram aqui seguranças do clube agredir-me. Desta vez, vieram pessoas encapuzadas, pode ser coincidência ou não ser”, relatou o jogador em entrevista à rádio portuguesa TSF Notícias.

Leia Também Novak Djokovic volta à detenção dois dias antes do Aberto da Austrália

O caso ocorreu em frente à casa de Semedo, quando ele chegava ao local com um amigo, no final da noite. Após a agressão, prestou queixa às autoridades. O Olympiacos, assim que tomou conhecimento a agressão, se manifestou em nota oficial. “O Olympiacos condena inequivocamente o ataque de ontem à noite contra Semedo. De certeza que as autoridades farão o possível para punir quem se está a esconder por trás dessa ação covarde”.

Especulado como possível reforço do Porto, o zagueiro, que já defendeu o Sporting Lisboa e o Rio Ave, tem um longo histórico de problemas com as autoridades. Há pouco mais de uma semana, foi acusado de violência doméstica pela namorada e acabou detido, mas acabou liberado no mesmo dia.

Em agosto do ano passado, chegou a ser preso por mais tempo, suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 17 anos. Alguns dias depois, pagou fiança e foi solto. Antes disso, quando era jogador do Villarreal, em 2018, foi preso acusado de tentativa de homicídio, assalto e posse ilegal de armas. A defesa do atleta disse, na ocasião, que ele foi “vítima de uma fraude” e “não reagiu da melhor maneira possível, mas foi a vítima”.