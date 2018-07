Zagueiro Samuel deixa Inter de Milão e vai jogar na Suíça

Após o término do seu contrato no final da última temporada, o veterano zagueiro argentino Walter Samuel deixou a Inter de Milão. Seu novo clube é o Basel, da Suíça, com quem assinou nesta quarta-feira um compromisso de 1 ano.

Já com 36 anos, Samuel teria rejeitado uma proposta da Sampdoria para permanecer no futebol italiano e preferiu assinar com o atual campeão suíço. "Estou muito feliz e ansioso pelo desafio de jogar no Basel", afirmou o zagueiro.