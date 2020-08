Zagueiro se recupera da covid-19 e treina no Cruzeiro, mas não joga quarta

O zagueiro Arthur retomou a rotina de treinamentos na Toca da Raposa II nesta terça-feira. O jogador do Cruzeiro estava afastado, cumprindo medidas de isolamento social, após ser diagnosticado com o coronavírus. Recuperado, voltará a ficar à disposição do técnico Enderson Moreira.

"O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Arthur, que havia testado positivo para a Covid-19, retomou os treinamentos na Toca da Raposa II nesta terça-feira. A volta do zagueiro ocorre após o cumprimento de todo o protocolo médico elaborado pelo clube", comunicou a assessoria de imprensa do clube mineiro.

Antes mesmo da confirmação do Cruzeiro, o próprio jogador havia revelado a sua volta às atividades em publicação no recurso Stories do Instagram. "De volta aos trabalhos", escreveu.

Embora esteja recuperado, Arthur está fora do duelo desta quarta-feira contra o CRB, em Maceió, pela Copa do Brasil, pois a delegação não retornou a Belo Horizonte, seguindo para Alagoas após o empate por 1 a 1 com Confiança-SE, domingo, em Aracaju, pela Série B. Mas poderá ser aproveitado no sábado, diante do América-MG, no Mineirão, também pela segunda divisão nacional.

Arthur é o quarto atleta do Cruzeiro a contrair o coronavírus, mas o primeiro após a retomada das competições. Os outros casos foram com o volante Jean, o atacante Vinicius Popó e o zagueiro Léo, que chegou a ser afastado de partida contra a URT, mas exames posteriores constataram se tratar de um falso negativo.