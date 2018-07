Zagueiro suíço assume papel de azarão contra Argentina O zagueiro Fabian Schaer disse que o time da Suíça não tem nada a perder e que quer aproveitar o rótulo de azarão para agarrar a chance e surpreender a favorita Argentina no confronto da próxima terça-feira, no Itaquerão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.