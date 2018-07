Zagueiro suíço sofre fratura na face e está fora da Copa

Logo aos cinco minutos do jogo realizado na Arena Fonte Nova, Von Bergen tentou afastar uma bola de cabeça, Giroud ergueu demais o pé e acertou um violento chute no rosto do adversário. Imediatamente o zagueiro suíço recebeu atendimento médico. Sentindo muitas dores e sangrando muito, precisou ser substituído por Senderos.

Von Bergen foi rapidamente encaminhado a um hospital nas cercanias do estádio, onde passou por exames. Foi diagnosticada uma fratura no osso da órbita ocular esquerda. Por isso, ele foi cortado da delegação e terá que voltar o mais rápido possível para a Suíça, como informou a federação de futebol do país neste sábado.

Sem Von Bergen, a tendência é mesmo de que Senderos seja titular na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo, quando a Suíça pegará Honduras, quarta que vem, na Arena Amazônia. O time europeu precisa vencer e torcer para que o Equador não bata a França para garantir uma vaga nas oitavas de final.