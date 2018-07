Zagueiro sul-coreano sofre lesão e preocupa para Copa do Mundo

SEUL - O zagueiro sul-coreano Hong Jeong-ho se machucou durante amistoso realizado nesta quarta-feira e pode ser um desfalque para a Copa do Mundo. Ele torceu o tornozelo logo aos 13 minutos do jogo em Seul e foi substituído antes de a Tunísia marcar o único gol de sua vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul.

Aos 24 anos, Hong Jeong-ho deveria ter feito parte do time que foi medalhista de bronze na Olimpíada de 2012, mas não viajou a Londres porque quebrou a perna. Ele atualmente é reserva do Augsburg, clube da Alemanha que terminou em nono lugar no último campeonato nacional.

Integrante do Grupo H da Copa do Mundo no Brasil, a Coreia do Sul disputará pela nona vez um Mundial - a oitava seguida. Vai estrear no torneio contra a Rússia, na Arena Pantanal, em 17 de junho, e cinco dias depois joga contra a Argélia, no Beira-Rio. A última partida dos sul-coreanos na primeira fase será em 26 de junho, no Itaquerão, contra a Bélgica.