Zagueiro Tasci se contunde no primeiro treino no Bayern

O diretor esportivo do Bayern, Matthias Sammer, explicou que Tasci se colidiu com um colega do Bayern. E, em razão do problema, o zagueiro não pôde ser apresentado em entrevista coletiva que estava programada para ser realizada, mas acabou sendo cancelada.

O atual campeão nacional contratou o zagueiro, com passagem pela seleção da Alemanha, junto ao Spartak Moscou, na última segunda-feira, no dia final da janela de transferências, para compensar as várias baixas por lesão.

O volante espanhol Javi Martinez, que também pode atuar como zagueiro, passou por uma cirurgia para remover a cartilagem danificada do seu joelho esquerdo na última terça-feira e vai ficar afastado dos gramados durante cerca de quatro semanas.

Já o zagueiro Jerome Boateng, da seleção alemã, ficará sem atuar por vários meses e pode até só voltar a jogar na próxima temporada depois de sofrer uma lesão na panturrilha.

Tasci, que estava no Spartak Moscou desde 2013, iniciou a sua carreira no Stuttgart, clube onde atuou por sete temporadas e conquistou o título do Campeonato Alemão em 2007.