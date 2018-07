Zagueiro Tobio retorna de empréstimo e volta a treinar no Palmeiras

O zagueiro argentino Tobio se reapresentou ao Palmeiras nesta terça-feira. O jogador contratado em 2014 a pedido do então técnico Ricardo Gareca está de volta após dois anos de empréstimo ao Boca Juniors e treinou na parte da tarde na Academia de Futebol, de onde postou foto em uma rede social. Nas próximas semanas o defensor será novamente negociado com outra equipe e não deve seguir no elenco.

Tobio tem contrato com o Palmeiras até junho de 2019, mas por escolha do técnico Cuca, não deve continuar no elenco. O zagueiro foi emprestado ao Boca Juniors em junho de 2015 por um ano, período que foi renovado em 2016. Neste último ciclo, o jogador ajudou a equipe a ganhar o Campeonato Argentino. A diretoria do clube de La Bombonera não exerceu a prioridade de compra.

No entender da comissão técnica, o setor defensivo já conta com várias opções e, assim, não necessita de mais jogadores. Cuca tem à disposição os zagueiros Mina, Edu Dracena, Luan, Juninho, Antônio Carlos e Thiago Martins, que se recupera de cirurgia no joelho. Enquanto aguarda a definição de novo empréstimo, Tobio vai treinar na Academia de Futebol em horários separados dos demais colegas de clube.

O Palmeiras tem 34 jogadores emprestados a outras equipes. Por mês o clube gasta cerca de R$ 800 mil com os salários desses atletas. O objetivo do diretor de futebol Alexandre Mattos é reduzir com o tempo essa quantidade, para economizar custos.