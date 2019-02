Zagueiro uruguaio Bruno Méndez assina pré-contrato com o Corinthians

Após ser submetido a exames físicos e médicos na terça-feira, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez assinou nesta quarta um pré-contrato de cinco anos com o Corinthians. Ele ainda não foi anunciado oficialmente por questões burocráticas relacionadas ao Montevideo Wanderers, se ex-time.

O jogador de apenas 19 anos, que assinou o pré-contrato no CT Joaquim Grava, vai se tornar oficialmente o 11º reforço do time para a temporada 2019 quando o clube uruguaio enviar a documentação necessária para a sua efetivação como jogador do Corinthians. Méndez, então, assinará o contrato.

Com passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 do Uruguai, o jogador é uma das grandes promessas do futebol local. Ele foi titular da seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20. E já ganhou oportunidades até na seleção principal, em amistosos contra França e Brasil. Diante da equipe de Tite, ele foi titular.

No Corinthians, Méndez vai disputar posição com Henrique, Léo Santos, Manoel, Marllon e Pedro Henrique. Antes de sua chegada, o clube paulista contratou o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Ramiro e Richard, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love.