Zagueiro Varane tem alta após passar noite internado

No último domingo, Varane não apareceu no gramado do Estádio Santa Cruz para treinar com seus companheiros. A assessoria de imprensa francesa limitou-se a dizer que ele havia sido poupado após ter passado mal durante a manhã. Mais tarde, no entanto, o jogador foi encaminhado ao hospital.

Varane foi titular e atuou durante os 90 minutos das duas partidas da França neste Mundial - vitórias sobre Honduras, por 3 a 0, e Suíça, por 5 a 2. Com o problema físico, no entanto, ainda não se sabe se o zagueiro terá condições de enfrentar o Equador na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela última rodada do Grupo E. Há ainda a possibilidade de ele ser poupado.