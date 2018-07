Zagueiro Vilson festeja recuperação rápida no Palmeiras

"Estou bem. Senti um incômodo contra o Paysandu, fiz um exame e deu uma coisa mínima, nada que me tirasse de campo. Estou feliz por poder voltar a campo já na quarta", comentou Vilson, que já foi confirmado entre os titulares no jogo contra o Atlético-PR, no Pacaembu.

Vilson não foi a única surpresa na lista de relacionados do técnico Gilson Kleina. O atacante Ananias voltou à relação após cumprir suspensão na Série B. "Agora é mata-mata, são só dois jogos, e não podemos vacilar, não podemos, por exemplo, tomar gol em casa. O foco é diferente na Copa do Brasil e vamos com o objetivo de construir um bom resultado já no primeiro jogo", projetou Ananias.

Para o atacante, a sequência positiva na Série B dá moral ao time para a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. "A boa fase ajuda pela confiança que nos dá, de tentar jogadas, e precisamos dar continuidade nisso. E que a torcida continue nos incentivando, como vem fazendo, pois será importante para nos ajudar e para colocar pressão no time do Atlético-PR".

A lista de relacionados conta ainda com o zagueiro Tiago Alves, que fez sua estreia no fim de semana, e com o volante Eguren, desfalque nos dois últimos jogos por estar defendendo a seleção uruguaia.

Confira a lista dos relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno;

Laterais: Luis Felipe, Juninho e Fernandinho;

Zagueiros: Henrique, Vilson e Tiago Alves;

Volantes: Márcio Araújo, Charles, Wesley e Eguren;

Meais: Mendieta, Serginho, Ronny e Felipe Menezes;

Atacantes: Leandro, Alan Kardec, Caio e Ananias.