Zagueiro Vilson volta ao time do Palmeiras cheio de vontade

SÃO PAULO - Uma das novidades do Palmeiras para enfrentar o Sporting Cristal, no Peru, nesta quinta-feira, pela rodada final do Grupo 2 da Copa Libertadores, é o zagueiro Vilson. O jogador cumpriu dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Tigre, na Argentina, e retorna ao time cheio de vontade de mostrar serviço.

"Ficar de fora é muito ruim. Fiquei bastante nervoso vendo os jogos (contra o Tigre e Libertad) e sem poder fazer nada. Fiquei feliz e orgulhoso de ver a atitude dos meus companheiros dentro de campo. Estou louco para voltar a jogar", disse o zagueiro.

Embora o Palmeiras já esteja classificado às oitavas de final da Libertadores, Vilson garante que o time vai entrar com tudo para vencer o Sporting Cristal e, assim, garantir a liderança do Grupo 2. "Estamos preparados para conseguir ficar em primeiro na chave. Vai ser um jogo de muita pegada e esperamos fazer um grande jogo", assegurou.

O Palmeiras deve jogar nesta quinta com a seguinte formação: Fernando Prass; Ayrton, Vilson, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Ronny, Souza e Juninho; Caio.