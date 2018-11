Zagueiro Vitão projeta reação da seleção sub-20 após empate sem gols

Depois de um morno empate sem gols na quinta-feira, com direito a vaias da torcida, a seleção brasileira sub-20 espera se recuperar na terça-feira quando fará novo amistoso com a Colômbia, desta vez em Goiânia. Para o zagueiro e capitão Vitão, será uma nova oportunidade para mostrar um bom futebol, na preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria.

"O futebol nos dá novas oportunidades. não fomos muito felizes. Fomos muito longe de jogarmos o nosso melhor. Inclusive gostaria de convocar a torcida de Goiânia para nos apoiar bastante no próximo jogo, pois vamos trabalhar bastante nos próximos dias para sairmos de lá com um resultado positivo, para deixar o nosso torcedor feliz", disse o jogador.

Os amistosos com o rival colombiano são importantes para manter o ritmo da seleção às vésperas do Sul-Americano, que dará quatro vagas no Mundial da categoria e três para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Os amistosos são parte decisiva da preparação feita pelo técnico Carlos Amadeu por causa do risco de perder diversos titulares na competição continental. Como o torneio será fora de uma datas Fifa, os clubes brasileiros e estrangeiros poderão se recuperar a ceder seus atletas para a seleção. Daí a necessidade do treinador de fazer muitos testes no time para o torneio marcado para janeiro e fevereiro do próximo ano.

"Sabemos que são jogadores muito importantes para gente e que irão fazer falta, mas nossa seleção é muito boa e temos peças para substitui-los à altura", declarou Vitão. O novo duelo com a Colômbia está marcado para as 21 horas de terça, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.