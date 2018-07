Zagueiro Wallace pede reformulação no elenco do Flamengo

Os dois últimos tropeços do Flamengo continuam abalando os ânimos do elenco. Nesta terça-feira, o zagueiro Wallace não poupou os jogadores de críticas durante entrevista coletiva. Irritado por causa da derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil e do empate com o Sport, pelo Brasileirão, Wallace, que esteve presente nas duas partidas, considerou o time rubro-negro limitado e, diante disso, enfatizou a necessidade de uma reformulação.

No domingo, após o Flamengo ceder o empate para o Sport, quando vencia até 46 minutos do segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo expôs duras reclamações com o time, e agora foi a vez de Wallace, capitão nos dois últimos jogos, seguir o tom do treinador.

"Já passou do tempo de montar uma equipe que venha para brigar. É meio paradoxal falar isso, porque a vontade de vencer é o que faz um time campeão, mas precisamos de um elenco mais forte e técnico", afirmou o defensor, antes de completar: "Em dois anos aqui, envelheci dez. O torcedor também está cansado de notícia ruim".

Wallace também elogiou a postura de Luxemburgo. "Não dá para admitir levar dois gols em menos de cinco minutos. O que ele falou fora do vestiário, falou para a gente também. Ficaria chateado se não fosse sincero como foi. Até quando vamos ficar dando desculpa? É preciso ter autocrítica", argumentou. A equipe carioca volta a jogar no domingo contra o Coritiba, às 17 horas, no Maracanã. Na 11.ª colocação, o Flamengo está praticamente livre do rebaixamento. Ainda assim, para Wallace, uma derrota seria inaceitável. "Quem vai ao estádio quer ver algo bonito. Paga ingresso para consumir o melhor. O mínimo que podemos fazer é vencer o jogo."