Zagueiro Werley sente dor muscular e deixa treino do Grêmio mais cedo

PORTO ALEGRE - O zagueiro Werley voltou a sentir um problema muscular nesta quinta-feira e precisou deixar o treino do Grêmio, no gramado suplementar do estádio Olímpico, mais cedo. O clube garantiu que a lesão não é grave, mas o jogador causa preocupação por seu histórico recente de contusões.

Se o problema sentido nesta quinta foi apenas um desconforto na perna direita, ganha ares mais preocupantes por ser com Werley. O jogador já desfalcou o Grêmio em diversas partidas desde o ano passado e, por isso, preocupa para o duelo diante do Fluminense, domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A tendência, no entanto, é de que ele volte a treinar nesta sexta.

Sem Werley, Saimon formou a dupla de zaga com Bressan, uma vez que Rhodolfo e Pedro Geromel também estão lesionados e não pegarão o Fluminense. Edinho, suspenso, e Wendell, que se transferiu para o Bayer Leverkusen, são as outras baixas do desfalcado Grêmio para a partida.

Nesta quinta, Enderson Moreira comandou um treino coletivo no qual encaminhou a equipe titular para entrar em campo no domingo. O Grêmio deve ter: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Werley (Saimon) e Breno; Ramiro, Riveros, Alan Ruiz e Rodriguinho; Dudu e Barcos.