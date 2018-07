Zagueiros da seleção espanhola desfalcam Barça e Real no domingo

Protagonistas de discussões públicas sobre a arbitragem no Campeonato Espanhol, os zagueiros Gerard Piqué e Sergio Ramos vão ganhar folga neste domingo, no Barcelona e no Real Madrid, respectivamente. Eles serão poupados pelos seus treinadores na rodada do Campeonato Espanhol após defenderem a seleção da Espanha nos últimos dias.

Piqué, assim, vai desfalcar o time catalão na partida contra o Granada, fora de casa. O técnico Luis Enrique também não terá o atacante Lionel Messi, que vai cumprir suspensão por cartões amarelos, neste fim de semana. O vice-líder Barcelona está a dois pontos do Real na tabela, mas tem um jogo a mais.

Sergio Ramos, por sua vez, ganhará descanso na partida do Real contra o Alavés, no mesmo dia, no Santiago Bernabéu. O zagueiro nem treinou com o grupo neste sábado. Tanto Ramos quanto Piqué devem voltar aos seus times na rodada do meio de semana. O Real vai visitar o Leganés e o Barça receberá o Sevilla.

Titulares da zaga da seleção espanhola, eles defenderam o time nas vitórias sobre França e Israel na última semana. Mas chamaram mais atenção nas redes sociais e em entrevistas, nas quais discutiram publicamente sobre supostos favorecimentos da arbitragem ao Real e ao Barça no Espanhol.