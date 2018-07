Zagueiros do Botafogo comemoram boa fase no clube Ainda que favorecida pela fragilidade dos ataques rivais, principalmente dos pequenos do Rio, é fato que a defesa do Botafogo tem correspondido bem às expectativas no Campeonato Carioca. Em 13 jogos, a equipe sofreu apenas 10 gols, uma média de menos de um por partida. Muitos dos méritos são dos zagueiros Antônio Carlos e Fábio Ferreira, dupla titular em todos os jogos do time até aqui.