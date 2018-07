Zagueiros e Douglas desfalcam Vasco na reapresentação

O elenco do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira e realizou apenas atividades físicas em um dos campos do CFZ, na zona oeste do Rio. Mas três jogadores não participaram dos trabalhos comandados por auxiliares do técnico Joel Santana: o meia Douglas e os zagueiros Rodrigo e Douglas Silva.

A situação de Douglas Silva é a mais complicada. O jogador sentiu o tornozelo na partida do último sábado e saiu de campo mais cedo. Nesta segunda, um exame constatou que o zagueiro sofreu uma torção e deverá ficar 10 dias com o pé imobilizado.

O meia Douglas não atuou no empate contra a Ponte Preta, no fim de semana - ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo -, mas mesmo assim se reapresentou sentindo dores no pé esquerdo. Acabou poupado do treino desta segunda.

Já Rodrigo ficou na academia fazendo exercícios de reforço muscular. Os dois, porém, têm condições de enfrentar o Paraná, em Curitiba, nesta sexta, pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.