Zagueiros marcam e Chelsea ganha após 'erro relâmpago'

SÃO PAULO - John Terry e Gary Cahill salvaram a pele de Essien neste domingo. Os dois zagueiros marcaram os gols do Chelsea na vitória por 3 a 1 sobre o Southampton, de virada, em Stamford Bridge, e evitaram que o volante ganês ficasse como culpado de um tropeço na 13ª rodada do Campeonato Inglês. No finalzinho, Demba Ba também deixou o dele.

Logo aos 9 segundos de partida, Essien fez uma jogada que ninguém entendeu. Deu um chutão, do meio campo para a defesa, e deu assistência perfeita para Rodriguez marcar 1 a 0 para o Southampton aos 12 segundos de partida. Atrás no placar, o Chelsea pressionou bastante e conseguiu igualar só aos 10 minutos do segundo tempo, com Cahill. Sete minutos depois, Terry também deixou o dele contra a equipe de melhor defesa do campeonato. Já aos 44, Demba Ba fez o primeiro dele na temporada.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 27 pontos, em segundo, quatro pontos atrás do arquirrival Arsenal. Já o Southampton, que só havia sofrido sete gols nas 12 primeiras rodadas, segue como melhor pequeno, em sétimo, por um gol de saldo na frente do Manchester United. Ambos têm 22 pontos.

CITY TAMBÉM VENCE

Outro grande que venceu no fechamento do domingo na Inglaterra foi o Manchester City, que fez 3 a 0 no Swansea City em casa. Negredo abriu o placar e Nasri fez os últimos dois gols do jogo. Com a vitória a equipe do Manchester chegou aos 25 pontos, em terceiro, enquanto o Swansea é o 13º.