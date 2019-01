Zagueiros reservas querem aproveitar o Gaúcho para ganhar espaço no Grêmio

Com a preparação para a Libertadores em mente, o Grêmio iniciará a temporada com uma equipe alternativa em campo diante do Novo Hamburgo, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho. Chance para alguns atletas que pouco têm atuado, como Paulo Miranda e Marcelo Oliveira, que vão compor a dupla de zaga na partida.

"A temporada começou, cada um está procurando seu espaço. O professor vai precisar de todo mundo. Independentemente de quem começa o Campeonato Gaúcho, todos têm que estar preparados", declarou Paulo Miranda nesta segunda-feira. "Não podemos ficar pensando que somos do time alternativo. Sempre é preciso ter na cabeça que é o titular e, quando vem a oportunidade, tem que mostrar", concordou Marcelo Oliveira.

Se o objetivo é conquistar vaga entre os titulares, os dois jogadores admitem que a tarefa não é das mais fáceis. Afinal, eles substituem Pedro Geromel e Kannemann, que formam uma das melhores duplas de zaga da América do Sul e têm total confiança do técnico Renato Gaúcho e da torcida.

"A gente sabe da qualidade dos dois, o que representam aqui. Mas nós não temos que pensar nisso. Temos que provar para o torcedor, para a comissão e para a diretoria que eles têm jogadores para substituir sempre que for necessário. Quando as coisas são fáceis, não tem graça. Bom é quando as coisas são difíceis e o nível é alto", considerou Marcelo Oliveira.

Paulo Miranda também minimizou a pressão pela disputa da titularidade e garantiu que o importante é passar confiança para Renato. "Temos excelentes jogadores no setor. Cabe a mim estar preparado para quando surgir a oportunidade", afirmou.