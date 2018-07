Zagueiros voltam a treinar e podem reforçar Palmeiras Depois de levar uma goleada histórica do Mirassol, por 6 a 2, sofrendo seis gols apenas no primeiro tempo, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira com duas boas notícias. O zagueiro Henrique, que não joga há duas partidas, foi novamente a campo. Maurício Ramos e Vilson treinaram e já estão à disposição.