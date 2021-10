Zaha, do Crystal Palace, é alvo de insultos racistas depois da vitória sobre o Manchester City

O atacante do Crystal Palace, Wilfried Zaha, foi alvo de insultos e xingamentos racistas nas suas redes sociais depois da vitória do seu time por 2 a 0 sobre o Manchester City, em partida realizada no último sábado pelo Campeonato Inglês. Em sua conta no Instagram, o jogador marfinense postou nos stories algumas das mensagens recebidas. Nelas, pessoas o chamam de "macaco", "preto", " chipanzé estúpido", entre outras ofensas.

Em resposta, também feita por meio de um story, Zaha escreveu que não realizou as postagens para "receber um milhão de mensagens dizendo que estamos com você, e que [racismo] é nojento ou sobre receber simpatia", afirmou.

“Isso vem com o trabalho que eu faço, mesmo que não seja uma desculpa, mas minha cor sempre será o verdadeiro problema, mas está tudo bem porque eu sempre serei preto e orgulhoso! Fale comigo quando você realmente levar esse problema a sério", completou o jogador, que já fora alvo de racismo em situações passadas.

Zaha foi decisivo para o triunfo do Palace sobre a equipe do técnico Guardiola. Além de marcar um gol, o seu 50º na Premier League, o atacante também sofreu a falta que culminou na expulsão do zagueiro Laporte, do City.

Com a vitória, o Crystal Palace alcançou os 12 pontos e ocupa hoje a 13ª posição na tabela do Campeonato Inglês. O Manchester City estaciona nos 20 pontos e, na terceira posição, vê o líder Chelsea se desgarrar dos principais concorrentes. Com a vitória sobre o Newcastle, no sábado, por 3 a 0, os blues chegaram aos 25 pontos — três a mais que o Liverpool, e cinco de distância em relação à equipe de Guardiola.

Ambos os times voltam a jogar no próximo sábado. O City visita o rival, Manchester United, em Old Trafford, às 9h30 (de Brasília), e o Crystal Palace enfrenta, em casa, o Wolverhampton ao meio-dia.