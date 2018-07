Zaha é novidade do Manchester para pré-temporada O jovem Wilfried Zaha, de 20 anos, foi a principal novidade do técnico David Moyes na lista de relacionados do Manchester United para um período de treinos durante a pré-temporada. O jogador nascido na Costa do Marfim, mas naturalizado inglês, está presente na lista de 19 nomes que viajarão para Tailândia, Austrália, Japão e Hong Kong.