Zâmbia confirma jogo com o Brasil na China em outubro

LUSAKA - A seleção da Zâmbia será uma das adversárias do Brasil em outubro, nas datas reservadas pela Fifa para compromissos internacionais. Nesta segunda-feira, a Associação de Futebol da Zâmbia confirmou a realização do amistoso, que está marcado para o dia 15 de outubro, no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim, na China.

Em agosto, a CBF revelou que a seleção brasileira iria enfrentar uma equipe da África nesta data, explicando que a adversária seria Gana ou Zâmbia. Na última sexta-feira, as seleções se enfrentaram pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014, com vitória de Gana por 2 a 1.

Com isso, Gana garantiu a primeira colocação do Grupo D e se classificou para a próxima fase do torneio classificatório, enquanto a Zâmbia está eliminada e livre para enfrentar a seleção brasileira em 15 de outubro. Já Gana vai disputar um mata-mata valendo vaga na Copa do Mundo de 2014. E a Fifa reservou para esses confrontos os períodos de 11 a 15 de outubro e 15 a 19 de novembro.

Adversária da seleção brasileira, a Zâmbia ocupa atualmente a 60ª colocação no ranking da Fifa. Em outubro, antes de encarar a seleção da Zâmbia, o Brasil vai entrar em campo no dia 12, quando enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, de acordo com informações do site oficial da Fifa.

Nesta semana, porém, a seleção brasileira volta a jogar. Após golear a Austrália por 6 a 0 no último sábado, em Brasília, no Mané Garrincha, a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari enfrentará nesta terça-feira, em Boston, Portugal.