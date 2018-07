Zâmbia e Uruguai vencem a segunda e avançam no Mundial Sub-20

As seleções de Zâmbia e do Uruguai estão classificadas às oitavas de final do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Coreia do Sul. Nesta quarta-feira, os times obtiveram a segunda vitória na competição e já avançaram com uma rodada de antecedência.

Pelo Grupo C, com todos os seus gols marcados em um período de 18 minutos, a Zâmbia superou o Irã por 4 a 2, definindo uma virada sensacional na etapa final, após chegar a estar perdendo por 2 a 0 para o time asiático, que havia anotado duas vezes com Shekari na partida disputada em Seogwipo.

No outro jogo do dia pela chave, Costa Rica e Portugal empataram por 1 a 1, em jogo definido com dois gols de pênalti. Assim, as duas equipes pontuaram pela primeira vez no Mundial Sub-20. A Zâmbia soma seis pontos, três a mais do que o Irã.

Já pelo Grupo B, o Uruguai superou a seleção japonesa por 2 a 0, chegando aos seis pontos, na liderança da chave. Nessa partida, Takefusa Kubo, de apenas 15 anos, quase se tornou o mais jovem a marcar um gol na história do Mundial Sub-20 ao acertar a trave em um cabeceio.

No complemento da rodada realizada em Suwon, a seleção italiana superou a África do Sul por 2 a 0 e se igualou aos japoneses, ambos com três pontos - já os sul-africanos ainda não pontuaram na competição.

Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos se classificam às oitavas de final do Mundial Sub-20, assim como os quatro melhores terceiros. Além de Zâmbia e Uruguai, a anfitriã Coreia do Sul também já garantiu a sua passagem de fase.

Dono de cinco títulos do Mundial Sub-20, o Brasil não conseguiu se classificar para o torneio que vai ter a sua decisão disputada em 11 de junho.