Zâmbia elimina a Alemanha do Mundial Sub-20; Uruguai e Inglaterra também avançam

Três seleções garantiram classificação nesta quarta-feira nas quartas de final do Mundial Sub-20 de Futebol. E uma delas foi a surpreendente seleção de Zâmbia, que manteve o embalo após avançar às oitavas de final como líder do Grupo C e derrotar a Alemanha com uma vitória por 4 a 3, conquistada apenas na prorrogação, em Jeju, na Coreia do Sul, palco desta edição da competição.

No confronto, Philipp Ochs, meia do Hoffenheim, abriu o placar no primeiro tempo para os alemães, que terminaram a metade inicial do jogo em vantagem. Na etapa final, porém, os atuais campeões africanos da categoria iniciaram uma grande reação e marcaram três gols com Emmanuel Banda, Fashion Sakala e Enock Mwepu.

A classificação no tempo normal já parecia definida, mas Zâmbia vacilou no final ao levar um gol marcado por Suat Serdar aos 44 minutos e depois ao tomar o empate nos acréscimos, aos 48, quando Jonas Arweiller balançou as redes para forçar o tempo extra.

Entretanto, os africanos asseguraram o triunfo por 4 a 3 com um gol de Shemmy Mayembe, aos 2 minutos do período final da prorrogação. Apesar de terem caído diante de um rival sem tradição no futebol, os alemães já vinham mal neste Mundial, no qual foram derrotados pela Venezuela e só acumularam uma vitória na primeira fase, contra Vanuatu, pelo placar apertado de 3 a 2.

Assim, Zâmbia se credenciou para enfrentar na próxima fase, na segunda-feira, o vencedor do duelo França x Itália, que será realizado nesta quinta.

URUGUAI E INGLATERRA AVANÇAM

Se a Alemanha caiu, Uruguai e Inglaterra asseguraram nesta quarta-feira mais duas seleções de tradição na próxima fase do Mundial Sub-20. Os uruguaios derrotaram a Arábia Saudita por 1 a 0, em Suwon, com um gol de Nicolas de la Cruz, enquanto os ingleses superaram a Costa Rica por 2 a 1, em Jeonju, graças a duas bolas na rede de Ademola Lookman.

Com o seu triunfo, a seleção uruguaia avançou para encarar Portugal, neste domingo, na luta por uma vaga nas semifinais. Os portugueses foram às quartas com uma vitória por 3 a 1 sobre a Coreia do Sul, na última terça-feira.

Já a seleção inglesa terá pela frente nas quartas de final, na segunda-feira, o ganhador do confronto entre México e Senegal, que medem forças nesta quinta.