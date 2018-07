Zâmbia vence Argélia nas Eliminatórias e segue com chances de disputar a Copa

A Zâmbia manteve o sonho de se classificar à Copa do Mundo de 2018 após superar neste sábado, em Lusaka, a seleção da Argélia por 3 a 1, em duelo válido pelas Eliminatórias Africanas do Mundial da Rússia.

O grande destaque da partida foi o atacante Brian Mwila, ao marcar dois gols no primeiro tempo, aos 6 e aos 32. O meia-atacante Yacine Brahimi, do Porto, ainda descontou aos dez da etapa final. Mas, mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Fashion Sakala, a Zâmbia chegou ao terceiro com Enock Mwepu, aos 43.

Apesar do triunfo, a situação da Zâmbia ainda é difícil. Está na segunda colocação do Grupo B com quatro pontos, cinco atrás da Nigéria e dois na frente de Camarões. Como apenas o líder de cada chave vai ao Mundial, vai precisar vencer seus últimos três jogos e torcer por seguidos tropeços dos nigerianos.

Uma das grandes surpresas da Copa do Mundo de 2014, quando chegou às oitavas de final e deu trabalho à futura campeã Alemanha, a Argélia é lanterna com apenas um ponto e praticamente não tem mais chances de disputar o Mundial da Rússia. As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, agora com mando dos argelinos.