Zâmbia vence e se garante nas quartas da Copa Africana

O herói da classificação de Zâmbia foi Katongo, que marcou o único gol da partida, aos 22 minutos do segundo tempo. Agora, a seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo B, que hoje seria Angola. Já Guiné Equatorial, que sedia a competição ao lado do Gabão, deve pegar a Costa do Marfim.

Na outra partida do Grupo A, a Líbia ainda sonhava com uma vaga nas quartas e até conseguiu vencer Senegal, por 2 a 1, mas terminou a primeira fase com apenas quatro pontos, em terceiro na chave. Os senegaleses, tidos como um dos favoritos ao título, decepcionaram e deixaram o torneio sem nenhum ponto ganho.

No jogo deste domingo, os líbios saíram na frente logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com Boussefi. Seis minutos depois, no entanto, N´Diaye deixou tudo igual. A vitória só veio aos 39 da segunda etapa, novamente com Boussefi, mas de nada adiantou.