Zambrano não vê Uruguai favorito: 'Enfrentar Cavani e Suárez nos motiva'

O zagueiro da seleção peruana Carlos Zambrano afirmou nesta quinta-feira que não considera o Uruguai favorito no duelo contra sua seleção, neste sábado, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa América.

"Temos conseguido fazer boas partidas diante do Uruguai. A partir de agora não temos mais uma segunda chance. A derrota vai nos mandar para casa. É a nossa chance de lavarmos a cara", disse o jogador, referindo-se à derrota por goleada (5 a 0) diante do Brasil no último jogo da primeira fase.

Zambrano, que ficou três anos e meio fora da seleção, considera uma motivação especial poder enfrentar Cavani e Suárez. "Uruguai é uma grande equipe, que luta muito durante todo o tempo e possui dois grandes jogadores."

Lesionado, Zambrano ficou fora do jogo diante do Brasil, mas fez uma análise do que viu de errado. "Cometemos muitos erros defensivos, que precisamos corrigir", afirmou o jogador do Basel, da Suíça. "Não podemos perder a atitude. Pode-se perder, mas lutando. Não como foi contra o Brasil."

Se não tiver nenhum problema físico até sábado, Ricardo Gareca escala o Peru com o goleiro Pedro Gallese. A zaga deverá contar com o trio Luis Advícula, Carlos Zambrano e Miguel Trauco. Renato Tapia, Joshimar Yotún, André Carrillo e Cristian Cueva ficam no meio de campo. O ataque aposta no oportunismo de Paolo Guerrero.

Duas são as dúvidas do treinador argentino no setor defensivo. Ánderson Santamaría, que jogou a Copa da Rússia, ano passado, disputa uma vaga com Luis Abram, jogador que desfruta de grande crédito com Gareca. A outra indefinição inclui Edison Flores ou Josepmir Ballón.

A última parte do treino desta quinta-feira foi reservada para a prática de cobranças de pênaltis. Nesta sexta, Gareca comanda treino pela manhã a portas fechadas. No fim da tarde a delegação peruana faz nova atividade, desta vez na Fonte Nova.