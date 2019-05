Zamora x Atlético: onde assistir ao vivo, escalação e horário do jogo

O Atlético-MG se despede da Copa Libertadores nesta terça-feira, contra o Zamora, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio La Carolina, em Barinas, na Venezuela, em jogo válido pela sexta rodada do Grupo E da fase de grupos da competição continental. As duas equipes não têm mais chances de classificação para as oitavas de final.

O Galo, assim como o clube venezuelano, soma apenas três pontos na Libertadores, enquanto Cerro Porteño e Nacional-URU aparecem com 12. Como já está fora da briga pela classificação, o técnico interino Rodrigo Santana decidiu deixar no Brasil boa parte dos titulares e irá escalar um time misto contra os venezuelanos.

A escalação do Atlético deve ser Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson, Jair e Nathan (Vinícius); Luan, Maicon Bolt e Alerrandro.

Se na Libertadores, o time mineiro decepciona, o mesmo não se pode dizer no Brasileiro, em que o Galo é o único com 100% de aproveitamento, após três rodadas, e no domingo que vem recebe o Palmeiras, segundo colocado.

Já o Zamora não vai bem nem no Campeonato Venezuelano. Dos 20 clubes, a equipe é apenas a oitava colocada do torneio Apertura, com 25 pontos, 14 a menos que o líder Carabobo, restando duas rodadas para o término do torneio. Assim como os brasileiro, a equipe de Barinas pode ir a campo com time misto, já que no domingo enfrenta o Puerto Cabello, pelo Nacional.

