Zanetti espera que Inter de Milão não jogue só com raiva O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, chegou a afirmar que o time precisava jogar com raiva para superar o momento complicado. E, apesar de dizer que entende o comentário do dirigente, o argentino Javier Zanetti ponderou e disse que a equipe precisa também de uma boa imagem.