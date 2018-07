Zanetti festejará seu jogo 700 pela Inter em decisão

A Internazionale de Milão se prepara para enfrentar o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões da Europa. A partida, que acontecerá neste sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri, será a de número 700 do argentino Javier Zanetti pela equipe italiana.

"É incrível, um sinal do destino que eu espero que nos traga boa sorte para sábado. Percorri milhares de quilômetros para chegar até aqui e agora é muito emocionante", declarou o lateral.

A partida deste final de semana será a 55.ª de Zanetti na temporada. Caso atue por mais um ano, o jogador de 36 anos poderá alcançar o ex-zagueiro Giuseppe Bergomi, atleta com maior número de jogos pela Inter de Milão, com 758.

Apesar da idade, o veterano argentino deve seguir atuando na equipe italiana. Pelo menos é o que espera o presidente do clube de Milão, Massimo Moratti, que afirmou que Zanetti "joga como se tivesse 27 anos".

Mesmo com todos os elogios e com a boa temporada que vem fazendo, o lateral-direito não foi chamado por Maradona para integrar a seleção argentina na Copa do Mundo. O volante Cambiasso, seu companheiro de clube, também foi preterido pelo treinador.