Zanocelo espera ser adquirido em definitivo pelo Santos: 'Pensamento é ajudar'

Os dois gols anotados na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, na Vila Belmiro, podem ser o combustível que faltava para o volante Vinícius Zanocelo ser adquirido em definitivo pelo Santos. Emprestado até maio de 2023, o jovem jogador de 21 anos sonha em ser contratado para continuar "ajudando" o clube.

Adquirido por empréstimo em cinco parcelas de R$ 100 mil, o volante já viu a Ferroviária entrar na justiça no começo do ano por falta de pagamento. O clube praiano pagou apenas uma parcela e alegou uma falta de comunicação com a nova direção para a ação do clube do interior. O acordo previa a quitação dos R$ 400 mil restantes apenas no fim do ano e tudo foi acertado.

Já para a aquisição em definitivo, o Santos terá de desembolsar 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,44 milhões), por60% dos direitos de Zanocelo, o que deve acontecer, mas anda deixando o jogador ansioso.

"Sou muito grato pelo Santos, foi o clube que me colocou no cenário nacional. Não depende só de mim (a permanência). Depende do clube também. Mas meu pensamento é ajudar o Santos", afirmou o jogador ao SporTV. "Se for para ficar, que seja para ajudar. Se for para sair, que seja para ajudar o Santos. Eles que me colocaram no cenário nacional, e estou muito feliz de vestir essa camisa."

Zanocelo fez reabilitação física com os demais titulares nesta segunda-feira pela manhã. Apenas reservas e quem entrou no decorrer do jogo foram ao campo no CT Rei Pelé. O time terá compromisso importante na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana: visita o Unión La Calera, no Chile, em duelo pela liderança da chave. Os rivais somam quatro pontos, um a mais que os santistas.