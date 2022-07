Zanocelo lamenta sexto jogo sem vitória como mandante do Santos: 'Isso incomoda'

Quatro empates, sendo um na Arena Barueri, e duas derrotas, diante de Palmeiras e Flamengo. O desempenho ruim do Santos como mandante nas últimas partidas vem deixando o torcedor desapontado com o time, sob desconfiança, e até os jogadores já não escondem mais a preocupação, como o volante Zanocelo, autor do gol nos 2 a 1 para os cariocas, neste sábado.

Na visão do meio-campista, a equipe até vem desempenhando um bom papel como mandante, mas os resultados não são os esperados. Na quarta-feira, o Santos recebe o Deportivo Táchira, da Venezuela, em confronto de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, e só um triunfo interessa após 1 a 1 fora de casa.

"A gente fica muito triste. Sabemos o quanto o Santos é forte na Vila Belmiro e os resultados não estão vindo dentro da nossa casa, e isso nos incomoda muito. A gente fica triste", afirmou Zanocelo, que imaginava que seu gol de falta pudesse mudar o rumo do jogo deste sábado.

"Estamos trabalhando o máximo possível para reverter essa situação. É continuar na mesma vontade, continuar trabalhando cada vez mais, que os resultados vão vir, não tenho dúvida", acrescentou, já confiante em volta por cima contra o Táchira.

A última vitória do Santos como mandante foi a mais de um mês. No dia 18 de maio, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, fez 1 a 0 no Unión La Calera. Logo depois, ficou no 0 a 0 com o Ceará, na Arena Barueri. A sequência de tropeços na Vila tem o 1 a 0 para o palmeiras e o 2 a 1 para o Flamengo, além das igualdades com Banfield e Internacional, ambas por 1 a 1, além de um 2 a 2 com o Red Bull bragantino após abrir 2 a 0.