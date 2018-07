Zaragoza anuncia demissão do técnico Javier Aguirre Em crise e ameaçado de rebaixamento, o Zaragoza anunciou a demissão do técnico mexicano Javier Aguirre. A equipe está em último lugar no Campeonato Espanhol, com apenas dez pontos somados em 16 rodadas. "O Real Zaragoza chegou a um acordo com Javier Aguirre para a rescisão do seu contrato como treinador da equipe principal", informou o clube no seu site oficial.