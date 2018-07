Zaragoza bate Atlético de Madrid e deixa lanterna O Zaragoza aproveitou a condição de mandante para vencer neste domingo o Atlético de Madrid por 1 a 0, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, e deixar a lanterna do torneio. Com o triunfo em casa, a equipe chegou aos 25 pontos e subiu para a 18ª colocação.